Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarabya'daki Adalet Sitesi'nde bulunan evinde başına silahla ateş ettiği belirtilen Birmek ağır yaralandı. 77 yaşındaki Birmek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Birmek, kurtarılamadı.

ÇETİN BİRMEK KİMDİR?

1960 yılında Kiğı, 1961 yılında Keban, 1963-1964 yılları arasında Refahiye kaymakamlıkları, 1979-1981 yılları arasında Muğla, 1981-1984 yılları arasında Tokat, 1992-1993 yılları arasında Mersin ve 1993-1996 yılları arasında Kırklareli valilikleri yaptı.

Birmek, 15 Ekim 1998 tarihinde yaş haddinden emekli oldu.