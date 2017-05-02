Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 yıl önce geleceğe dair ümidi olmayan sorunlu gençlerden kurduğu buz hokeyi takımıyla Türkiye'den Avrupa Şampiyonu bir takım çıkaran Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına gibi esecek yeni “Buz adamlarını” keşfetmek için spor Toto iş birliğiyle 37 bin metrekarelik İstanbul'un en büyük buz pistini Zeytinburnu'na inşa ediyor. Veliefendi Mahallesi'ndeki inşaat çalışmalarını 24 saat aralıksız devam ettiren ekipler, pisti 2018 yılına yetiştirmeyi planlıyor. Pist, aynı zamanda 2018 yılının bahar aylarında yapılacak olan Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacak.

FİTNESS VE AEROBİK SALONU

Müsabakaların yapılacağı ana saha ve antrenman sahası olmak üzere 2 adet sahadan oluşacak Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2 bin 756 kişilik tribün, fitness salonu, aerobik salonu, 24 oda ve 48 yatak kapasiteli konaklama birimleri, dinlenme alanları, kütüphane, konferans salonu, fuaye, kafeterya, hakem ve antrenör odaları, VIP seyirci locaları, lobi, yemekhane, mescit, medya için basın toplantı salonları, TV yayın, ses, görüntü ve aydınlatma kontrol birimleri yer alacak. Toplam iki kattan oluşan pistte ayrıca 157 araç kapasiteli kapalı otopark da yer alacak.

İstanbul'un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Zeytinburnu Buz Pisti, her yıl 2 bin genci buz sporlarına hazırlayacak. Buz pisti aynı zamanda adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonluğu'na yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapacak.

“BUZ HOKEYİNDE DESTAN YAZACAK GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ”

Son dönemde buz hokeyinde çok ciddi atılımların olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 2018 yılında açılışı yapılacak buz pistiyle ilgili, “Türkiye'de gelecek yıllarda futbol ve basketboldan sonra üçüncü sırada buz hokeyi gelecek. Tabi bunun böyle olabilmesi için mutlaka yeni tesislerin yapılması gerekiyor. Biz de bunun için Spor Toto Başkanlığı'nın desteğiyle ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. İnşallah Zeytinburnu'ndaki Çırpıcı Çayırları'nın hemen yanı başına İstanbul'un en büyük buz pistini yapacağız. Altlı üstlü 2 katlı salondan oluşacak pistimizde sosyal yaşam alanlarının yanı sıra 157 araçlık kapalı otopark da yer alacak. Her yıl 2 bin gencimiz bu pistte buz sporları dalında kendini geliştirecek. Tabi özelde de üstüne yoğunlaştığımız asıl konu buz hokeyinde dünya sıralamasında üst sıralara yükselebilmek. Son yıllarda Avrupa'da takım olarak kazandığımız şampiyonluklar geleceğe dair bizi fazlasıyla ümitlendiriyor. O yüzden mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

“2 BİN GENCİMİZ BUZ SPORU YAPACAK”

Buz hokeyinin Türk gençlerinin yapısına oldukça uygun bir spor dalı olduğunun altını çizen Başkan Aydın, “Buz hokeyi, estetik tarafı olan heyecanı adrenalini arttıran bir spor dalı. Zeytinburnu'nda da gençlerimizin potansiyeli oldukça yüksek. Biz en az 2 bin gencimizi buz sporlarına kazandırmayı düşünüyoruz. Bu pistten buz hokeyinde destan yazan gençler çıkarmayı hedefliyoruz. Zeytinburnu'ndan buz hokeyinde dünyaya meydan okuyan gençlerin çıkmaması için herhangi bir engel göremiyorum. Tabii bu sadece Zeytinburnu ile yeterli değil. Erzurum Büyükşehir Belediyesini ve İzmir Büyükşehir Belediyesini de buz hokeyine verdikleri desteklerden dolayı kutluyorum. Ayrıca buz hokeyine destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. 2010 yılında mobil buz pistinden bugünkü Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonu Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı'nı çıkaran Zeytinburnu Belediyesi, buz pistiyle dünya şampiyonu olmaya aday yeni yetenekleri keşfetmeye hazırlanıyor.