Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyareti sırasında heyette yer almasına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HİNDİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan ve Bakanların sürekli yurt dışı seyahatlerinin olduğunu, MHP'den de bu seyahatler için milletvekili talebinde bulunulduğunu ifade eden Sancaklı, en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine eşlik etmek amacıyla partiden kendisinin görevlendirildiğini belirtti.



"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİK"

Türkiye-Hindistan arasındaki devletler arası görüşmelere ve iş dünyası arasındaki forumlara katıldıklarını dile getiren Sancaklı, "Programlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettik ve ülkemize geri döndük. Cumhurbaşkanı ile uçakta ve orada beraberdik, kendisiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz.

"TÜRKİYE MESELELERİNİ KONUŞTUK"

Kendisiyle genelde Türkiye'nin meselelerini konuştuk. Güzel sohbetler ettik." diye konuştu.

