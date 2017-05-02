Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmalar neticesinde yapımı devam eden bir hastanenin şantiyesi içerisindeki konteynerlere operasyon düzenlendi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen ve kırsal alandan Kayseri'ye gelen Harun Piran (K) kod adlı M.B., yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon, saniye saniye kaydedildi.







