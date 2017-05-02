Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın küçük yaşta bir çocuk üyesine eylem talimatı verdiğini tespit etti. Polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik yaptığı çalışmaların sonunda 18 yaşından küçük B.F.K. adlı bir zanlının İstanbul’da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Güvenlik güçleri, zanlıyı 23 Nisan’dan 2 gün önce operasyon ile Güngören’de gözaltına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F.K., çıkarıldığı mahkemece önce serbest bırakıldı. Yapılan itirazların ardından Konya’da yeniden gözaltına alınan B.F K., emniyetteki sorgusunun ardından 27 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.