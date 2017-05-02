Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahıs, Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.