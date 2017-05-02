Şahıs, Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de 1 terör örgütü üyesi yakalandı
02.05.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de silahlı terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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469748 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469748.aspx
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