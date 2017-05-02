Şahıs, Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan A.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.