Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO marjında 24-25 Mayıs’ta yapılacak zirvede AB yetkilileriyle görüşmelerin ardından, AB ile büyük zirve yapılacak." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile büyük zirve yapılacak
02.05.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO marjında 24-25 Mayıs’ta yapılacak zirvede AB yetkilileriyle görüşmelerin ardından, AB ile büyük zirve yapılacak." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : ab,
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