Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" suçlamasıyla tutuklu bulunan kapatılan Zaman gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.Sincan Cezaevinde tutuklu bulunan Parıldak'ın yargılanmasına, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.Parıldak, savunmasında, örgüt mensuplarının haberleştiği ByLock programını kullandığı iddiasını reddetti. Dosyadaki telefon ve IMEI numarasının kendisine ait olmadığını öne süren Parıldak, emniyetten gelen rapordaki IMEI numarasının 15 haneli olması gerekirken 14 haneli olduğunu belirterek, "ByLock kullanıcısı değilim. Dosyadaki telefon numarası ve bu numaraya ait olduğu öne sürülen IMEI benim değil." dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajları kendisinin yazmadığını iddia eden Parıldak, dosyadaki evrakların ekran görüntüsünden ibaret olduğunu belirtti. Parıldak, "Tweetler bana ait değil. Bu mesajları ben atmadım. Bunlar sahte mesajlar. Bunu yapmak çok basit. 9 aydır bu yüzden tutukluyum. Bunları kanıtlayamamak bana çok ağır geliyor." diye konuştu.

Twitter'daki "Fuat Avni" hesabını takip ettiğini, onun da kendisinin takipçisi olduğunu belirten Parıldak, bunun da suç teşkil etmediğini söyledi.Parıldak, "Fuat Avni"nin yaklaşık 3,5 milyon kişi tarafından takip edildiğini, o hesabın takip ettiği 214 kişiden birinin kendisi olduğunu, diğer isimler arasında gazeteciler Aslı Aydıntaşbaş, Ahmet Hakan, milletvekilleri Eren Erdem, Sezgin Tanrıkulu gibi isimlerin de yer aldığını ifade etti.