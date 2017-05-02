Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Soçi'de bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri-teknik işbirliğini de ele alacağını söyledi.
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması
02.05.2017 - 18:54 | Son Güncelleme: 02.05.2017 - 18:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in yarınki görüşmede askeri teknik işbirliğinin de masaya yatırılacağını söyledi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,rusya,türkiye,putin,
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