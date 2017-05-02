Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yarın Soçi'de bir araya gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri-teknik işbirliğini de ele alacağını söyledi.