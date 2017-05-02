Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı gerçekleştirilecek ve fuara Rusya'dan Rus savunma şirketi Almaz-Antey katılacak. Almaz-Antey'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, fuarda çok sayıda askeri teçhizatın sergileneceği duyuruldu.

Sputnik'in haberine göre, hava savunma şirketi "Almaz-Antey şirketi standında yabancı müşterilere sevkiyatına izin verilen yeni savunma sistemlerinin maketleri sergilenecek. Fuarda sergilenecek teçhizatlar arasında özellikle S-400, Buk-M2 hava savunma sistemleri, Tor-M2E, Tor-M2K ve Tor-M2KM füze sistemlerinin yanı sıra Tunguska-M1, Şilka-M4 gibi sistemlerin maketleri yer alacak" açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre, fuarda ayrıca video sunumları ve posterlerle Baykal-1ME, Fundament-E gibi sistemler de tanıtılacak.

Almaz-Antey Genel Müdür Yardımcısı Vyaçeslav'ın Rus basınına yaptığı açıklamaya göre, fuara Almaz-Antey fuara ilk kez katılacak.