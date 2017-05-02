Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincar'da vurulan binalarına "Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi"nin, Münbiç'in kuzeyindeki binalarına ABD, güney Münbiç'teki mevzilerine ise Esad bayrağı asarak Türkiye'nin operasyonlarını önlemeye çalışan terör örgütü YPG'nin bir bayrağı daha oldu.

BU SEFER DE RUS BAYRAKLARI ASILDI

Afrin'den Türkiye'nin hudut karakoluna taciz ateşi açan YPG'lilere TSK misliyle karşılık verdi. Teröristlere ait bazı binalar, Türk topçusu tarafından yoğun ateş altına alındı. Ancak sıcak çatışmanın ardından bölgeye kısa sürede Rus askerleri intikal etti. Bir süredir Afrin'de YPG'lilere kalkan olan Ruslar, YPG'nin vurulan binalarında teftiş yaptıktan sonra, bu binalara Rus bayrağı çekti.

Rusların ve teröristlerin paylaştığı görüntülerde, YPG'nin flaması ile Rusya bayraklarının birlikte dalgalandığı görülüyor.

RUS ASKERİ TERÖRİSTLERLE EL ELE

Çeşitli Suriye ve Kürtçe yayın yapan internet sitelerinde yer alan fotoğraflarda, bir binanın çatısında Rusya bayrağı ile YPG'nin flamasının bulunduğu görülüyor. Afrin'den paylaşılan fotoğraflarda Rus askerleri, yüzü kar maskesiyle gizli ve üzerinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı üniforma giymiş YPG'liler birlikte görülüyor.