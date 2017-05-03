Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arandığı tespit edilen Bahri Durabay, bugün akşam saatlerinde Ortaklar Mahallesi'nde, polisin yol denetiminde yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3'üncü sınıf emniyet müdürü olarak görev yaparken çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle açığa alındığı belirtilen Durabay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ile ifade verdikten sonra tutuklandı.