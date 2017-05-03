Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİT ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo berelilerden oluşan tim tarafından Erbil'de yakalanan PKK'nın taşeron yapılanması TAK'ın sözde komutanı Hacı Türmak hakkında yakalama kararı vardı. Şehir merkezlerindeki katliamların mimarı Türmak'ın yakalanması ile ilgili detaylar ortaya çıktı

13 Mart 2016: Ankara Kızılay'daki bombalı saldırıda çoğu üniversite öğrencisi 37 kişi öldü, 130 kişi ise yaralandı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Türmak'ın, Türkiye'de faaliyet yürüten özel kuryesi istihbarat birimlerince tespit edildi. Kurye bağlantılarına ulaşılabilmesi için adım adım izlendi. Gerek teknik, gerekse fiziki takiple izlenen kurye sık sık şehir ve ev değiştirdi. Türmak'a bağlı uyuyan hücre olduğu tespit edilen kuryenin e-posta adresi ile başkasının adına çıkarılan kontörlü telefon hattı dinlemeye alındı. Kurye ile görüşme yaptığı belirlenen Hacı Türmak'ın Kuzey Irak'ta bulunduğu nokta belirlendi. Terörist Türmak, Erbil'de gerçekleşen nokta operasyonla yakalandı. Teröristin Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

17 Aralık 2016: Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 17 asker şehit, 55 asker yaralı.

ÖRGÜTÜN KASASIYDI

19 yıldan beri dağ kadrosunda patlayıcı uzmanı olan ve bomba düzeneği hazırlayan Türmak, 2004'te kurulan TAK'ın en tepesindeki isimdi. 2009- 2012 arasında Diyarbakır Lice kırsalında örgütün kasasıydı. Bölgedeki kenevir ekiminden alınan pay, haraçlar Hacı Türmak'ta toplanıyordu.

ÖRGÜTE AĞIR DARBE

Terörist Türmak 59 silahlı ve bombalı saldırıda 278 kişinin şehit olduğu saldırılardan sorumlu olarak aranıyordu. Terörist, TAK adına şehirlerdeki saldırılarda kullanılmak üzere deşifre olmamış 17-25 yaş aralığındaki teröristlere Lice kırsalında bomba eğitimi verdiği öğrenildi. Yerel ve genel seçimlerde HDP'den aday olacakların isim listesini de hazırladığı bildirildi. Listeye son şeklini verdikten sonra onay için Kandil'e gönderdiği, onay sonrası HDP tarafından kamuoyuna açıklandığı kaydedildi.

TERÖRİSTİN TALİMATINI VERDİĞİ SALDIRILAR:

İşte terörist Türmak'ın bizzat katıldığı ve bombalarını hazırladığı saldırılardan bazıları: 22 Nisan 2007: Ankara Ulus'ta intihar saldırısında 6 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

3 Ocak 2008: Diyarbakır'da askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı. Eski AK Parti Milletvekili Oya Eronat'ın oğlu Eren Şahin'in de bulunduğu 7 öğrenci öldü, 66 kişi yaralandı.

27 Temmuz 2008: İstanbul Güngören'de 10'ar dakika arayla iki patlamada 17 kişi öldü, 140 kişi yaralandı.

22 Haziran 2010: İstanbul Halkalı'da askeri servis aracına bombalı saldırıda 4 asker ile araçta bulunan 17 yaşındaki subay kızı Buse Sarıyağ şehit oldu.

22 Eylül 2011: Diyarbakır'da motorize polis ekibine saldırıda 2 polis şehit oldu.

21 Ağustos 2012: Gaziantep'te bomba yüklü araçla saldırıda 10 kişi öldü, 66 kişi yaralandı.

18 Eylül 2012: Bingöl- Muş karayolunda askeri konvoya roketli saldırıda 10 asker şehit oldu, 70 asker yaralandı.

17 Şubat 2016: Ankara Merasim Sokak'ta askeri servis aracına saldırıda 29 kişi şehit oldu, 87 kişi yaralandı.

7 Haziran 2016: İstanbul Vezneciler'de bomba yüklü araçla saldırıda 6'sı polis 11 kişi şehit oldu, 36 kişi yaralandı.

4 Kasım 2016: Diyarbakır'da emniyet binası önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 13 sivil öldü, 135 kişi yaralandı.

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş'taki saldırıda 37'si polis 44 kişi şehit oldu, 157 kişi yaralandı.

5 Ocak 2017: İzmir'de Adliye binasına bomba yüklü araçla gerçekleşen saldırıda polis Fethi Sekin ile bir mübaşir şehit oldu.

16 Ocak 2017: Diyarbakır'da polis servis aracına saldırıda 5 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.

KAYNAK:SABAH