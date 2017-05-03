Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Azez ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütü tarafından bu sabah bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası sınır hattında alarm durumuna geçilirken, patlamada yaralanan bazı kişiler, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.