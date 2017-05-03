Malatya'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapma" suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
03.05.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : sosyal medyadan terör propagandası,
469944 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/469944.aspx
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