Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya'da, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerin ardından zanlıların, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinde propagandasını yapma" suçundan adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.