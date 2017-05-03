Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Erdoğan, Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da kameralar karşısına geçti.

KABİNEDE REVİZYON YOK

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Başbakan Binali Yıldırım ile 5,5 saat süren görüşmesinde kabine değişikliğini ele alınmadığını ifade ederek, "Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk. Kabine değişikliği, hükümetin gündeminde yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyorsak, yapıcı tavır içerisinde olmak şart.

VİZE UYGULAMASI

Türk vatandaşlarının vize almak zorunluluğu beşeri ilişkilerimize mani oluyor. Suriye'de siyasi çözüm umutlarının yeşermesine vesile olan birçok adımı Ruysya ile birlikte attık.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE YOK

Özellikle devlette atılan bazı adımlar var, bu adımlarla ilgili olarak beraber görüşmemizi gerektiren konular vardı, bu konuları beraberce paylaşma fırsatı bulduk. Kabine değişikliği, hükümetin gündeminde yok."