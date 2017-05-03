Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerince çalıştığı şehir hastanesi inşaatı şantiyesinde kaldığı konteynere gece yapılan baskınla yakalanan PKK’lı terörist Mustafa Birim’in uyuyan hücreye bağlı canlı bomba olduğu, keşif ve milis örgütlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirtildi. Diyarbakır Dicle İlçesi doğumlu Mustafa Birimin, Kandilde bölücü terör örgütünün kamplarında 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobaniye, oradan da 2015 yılında Türkiyeye giriş yaparak, 2016da Kayseri'deki eniştesinin yanına geldiği öğrenildi. Burada, Kocasinan ilçesindeki halen yapımı süren şehir hastanesi inşaatında işçiolarak çalışan ve diğer işçilerle birlikte yatakhane olarak kullanılan konteynerde kalan Mustafa Birimin örgütün dağ kadrosundan olduğu ortaya çıktı. Mustafa Birim’in TEM Şubesindeki sorgusu sürüyor.