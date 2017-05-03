Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği basın toplantısında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklik taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, bir savcının başkanlığında "Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi" kurulacağını bildirdi.
Avcı: Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi kurulacak
03.05.2017 - 13:19 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, bir savcının başkanlığında "Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi" kurulacağını bildirdi.
Etiketler : Kültür ve Turizm Bakanı Avcı,Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
470000 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470000.aspx
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