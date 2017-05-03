Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği basın toplantısında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu değişiklik taslağına ilişkin açıklamalarda bulundu.Avcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, bir savcının başkanlığında "Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi" kurulacağını bildirdi.