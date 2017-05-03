Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da yayımlanan Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşan Merkel, Türkiye'de yeniden idam cezasının yürürlüğe girmesi durumunda Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakerelerin temelsiz hale geleceği uyarısında bulundu. Merkel, Almanya'da eylül ayında düzenlenecek parlemento seçimlerinde aşırı sağcı partilerin Türklere çifte vatandaşlık verilmemesi yönünde seçim kampanyası düzenlemesinin ise kabul edilemez olduğunu belirtti. Merkel, Almanya'da yaşayan Türklerin önemli bir kısmının 'evet' oyu vermesinin çifte vatandaşlık konusundaki görüşlerini değiştirmediğini aktardı.

'ELEŞTİRMEKTE ÖZGÜRÜM'

Merkel, “Başbakan olarak Türkiye'de gözlemledikleri endişe verici gelişmeleri açıkça dile getirmede tamamen özgür olduğunu ve bunun sadece kamuoyu önünde değil ama doğrudan Türk hükümetiyle yaptıkları görüşmeler için de geçerli olduğunu” ifade etti. Alman Spiegel Online haber sitesi, Merkel'in açıklamasını 'temkinli' olarak nitelendirdi.