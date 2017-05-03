Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malezya Emniyet Müdürlüğü, ülkede FETÖ'nün elebaşları arasında gösterilen Turgay Karaman ile İhsan Aslan'ın ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.Malezya Emniyet Müdürü Halid Ebubekir, Karaman ve Aslan'ın dün akşam saatlerinde ceza yasasının 130. maddesi çerçevesinde ulusal güvenliği tehdit suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.Karaman'ın, FETÖ ile irtibatlı bir okulda müdürlük yaptığı ifade ediliyor.Karaman ve Aslan'ın daha önce kaçırıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.