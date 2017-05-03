Yüksek Seçim Kurulu (YSK) son günlerde basına yansıyan Kurula yönelik söylemleri değerlendirecek.Alınan bilgiye göre YSK, 16 Nisan halk oylamasının ardından basında çıkan Kurula yönelik söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı.Toplantının ardından YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklama yapması bekleniyor.
YSK özel gündemle toplandı
03.05.2017 - 14:08 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 14:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yüksek Seçim Kurulu, son günlerde basına yansıyan Kurula yönelik söylemleri değerlendirmek üzere özel gündemle toplandı.
Etiketler : Yüksek Seçim Kurulu,
470015 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470015.aspx
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