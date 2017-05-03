Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda bir araya geldi.

Putin, basına açık yapılan görüşmede Suriye konusuna değindi. İki lider şu an özel olarak görüşüyor.

"İLİŞKİLER TAMAMNE ONARILDI"

Davetini kabul edip Soçi'ye geldiği için Erdoğan'a teşekkür eden Putin, görüşmenin basına açık kısmında şunları söyledi;"Sayın Cumhurbaşkanı sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerinin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusya’ya hoşgeldiniz.

Çalışma modumuz Rusya-Türkiye ilişkilerinin özel hale geldiğini ve tamamen onarıldığını gösteriyor.

"RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÖZEL BİR STATÜ KAZANDI"

Sizinle planladığımız gibi ilişkilerimiz gelişiyor. Sizinle bir araya gelip ikili ilişkilerimizin kilit alanlarını ve Suriye krizi dahil olmak üzere temel uluslararası sorunlarını konuşabilme imkanı bulmamız çok iyi oldu. Bu ortak çalışmalarımız, Rusya-Türkiye ilişkilerinin özel bir statü kazandığını ve tamamen onarıldığını gösteriyor."

REFERANDUM TEBRİĞİ

Putin şöyle devam etti: "Referandum sonucu nedeniyle sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Ülkenizdeki iç siyasal durumun düzene gireceğine ve bunun, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz. Zira sizinle yaptığımız birçok şeyin parlamentolarımızda tartışılması gerekiyor."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Erdoğan ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Özellikle değerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanından bir yanına gelmek suretiyle bu buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" diyerek Putin'e teşekkür etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkanı bulacaklarını belirten Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir" dedi.

ASKERİ MESELELER DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Görüşme öncesi Kremlin'den yapılan açıklamada askeri işbirliği konularının ve Suriye meselesinin görüşüleceği programda, masada S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye satışı da var.

Kremlin sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Türk tarafı Suriye sorununu ve askeri teknik işbirliği dahil olmak üzere ikili işbirliğini görüşmek istediğini dile getirdi. Aynı zamanda diğer uluslararası ve bölgesel konularda da fikir alışverişi yapılacak."

MASADA S-400 VAR

Gazetecilerin "S-400 sistemlerinin sevkiyatı ve Türkiye için kredi konularına değinilecek mi?" sorusu üzerine Peskov, "Askeri teknik işbirliği detaylı biçimde görüşülecek" cevabını verdi.