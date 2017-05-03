Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin Soçideki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi."İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye atacakları adımlarla bölgenin kaderini değiştirecek" diyen Erdoğan ardından Rusya Devlet başkanı Putin ile ikili görüşmeye geçti.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Putin karşılama konuşmasında şunları kaydetti: Davetimizi kırmayıp Soçiye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde devam ediyor.Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere imkan yakalamaktan memnunum.Sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusyaya hoşgeldiniz sayın cumhurbaşkanı... Türkiyedeki halk oymalasından dolayı size tebrik ediyorum. Türkiyedeki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak.

Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan meclislerimizcede onaylanması gerekiyor."