Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kendilerini vali, kaymakam ve belediye başkanı olarak tanıttıkları, büyük firmalardan şehit aileleri ve kanser hastaları için yardım topladıklarını öne sürerek para talep ettikleri belirlenen 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sinop, Çorum, Kırklareli, Tekirdağ, Yozgat, İstanbul, Gaziantep ve Kastamonu illerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden 17'si gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerden örgüt lideri olduğu öne sürülen Cengiz A'nın işlediği başka bir suçtan ötürü Antalya'da cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Diğer zanlıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bu arada soruşturma çerçevesinde örgüt üyelerinin nitelikli dolandırıcılık yöntemiyle 215 kişi ve şirketten 1 milyon 741 bin 353 lira haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği kaydedildi.