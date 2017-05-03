Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneğince (APES) organize edilen ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü desteğiyle yapılan geziye katılan 10 BM muhabirini kabul etti. Kabulde konuşan Aydın, 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu belirterek, basının toplumun gereksinim duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkeler arasında kamu yararı adına birtakım çalışmalar yapma gibi önemli bir hizmeti de yerine getirdiğini söyledi.15 Temmuz darbe girişimine değinen Aydın, "Bu sıradan bir darbe girişimi değildir. Bu adeta Türkiye'yi bir işgal girişimidir. Bu girişimde Cumhurbaşkanlığımız, TBMM Başkanlığımız, Hükümetimiz ve milletimizin iradesi, demokrasimiz hedef alınmıştır." dedi.

Aydın, darbe girişiminin olduğu gece ve ertesi gün olağanüstü toplantıda tüm siyasi partilerin terör örgütüne karşı demokrasinin yanında durduğunu ve ortak bir bildiri yayınlandığını anımsattı.FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, faaliyet sürdürdüğü tüm ülkelerin istiklali ve istikbali için çok ciddi bir tehdit olduğuna, dikkati çeken Aydın, bu ve benzeri terör örgütlerine karşı bütün ülkelerin dayanışmasının, ortak hareket etmesinin önemini vurguladı. PKK'nın AB ve NATO gibi uluslararası kurumlarca terör örgütü olarak kabul edildiğini, ABD, İngiltere, Kanada gibi dünyanın birçok ülkesi tarafından da terör örgütü olarak tanındığını anımsatan Aydın, İsviçre'nin de bu eli kanlı örgüte terör örgütü olarak muamele etmesini beklediklerini dile getirdi.