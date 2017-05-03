TSK, Mardin Nusaybin’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığını bildirdi. Diğer yandan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
1 terörist yakalandı, 2 terörist teslim oldu
03.05.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mardin’de bölücü terör örgütü mensubu 1 teröristin yakalandığını, Şırnak’ta ise 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
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