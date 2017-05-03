Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Mardin Nusaybin’de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığını bildirdi. Diğer yandan, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.