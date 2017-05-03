Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen ilk bilgilere göre olay, Kurtuluş Mahallesi 64014 sokakta 5 katlı apartmanın 3 katında meydana geldi. 3. kattaki evden gelen silah sesleri üzerine apartman sakinleri polise haber verdi.







Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtıklarında 6 kişiyi ölü olarak buldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.







'KIZ İSTEME YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI'

Cinayetlerin işlendiği dairede 40 yaşlarında bir kişinin oturduğu ve kız istemek için ailesini çağırdığı öne sürüldü.







Olayın aile içerisinde kız isteme yüzünden çıkan tartışmadan kaynaklandığı yönünde araştırma yapan polis, ev sahibi zanlının yakalanması için çalışma başlattı.





