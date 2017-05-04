Olay, saat 22.00 sıralarında Germencik Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı Şükrü Aytuçtek’i (43) kafasından bir el ateş ederek öldüren CHP İlçe Başkanı M.B. olay yerinden 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle firar etti. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika... Aydın'da CHP İlçe Başkanı tartıştığı şahsı vurarak öldürdü
04.05.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Germencik ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurarak öldüren CHP İlçe Başkanı olay yerinden firar etti. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,chp,
470162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470162.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER