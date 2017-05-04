Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 22.00 sıralarında Germencik Park Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı Şükrü Aytuçtek’i (43) kafasından bir el ateş ederek öldüren CHP İlçe Başkanı M.B. olay yerinden 09 JC 302 plakalı kamyonetiyle firar etti. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.