Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında daha önceden 6 etapta gözaltına alınan 285 şüphelinin ifadeleri ve polisin çalışmaları sonunda; örgütün üst düzey yönetiminde il, ilçe imamı, büyük, 'küçük bölge imamı', 'ünite imamı', 'bölge talebe mesulü', 'şehir dışı talebe mesulü', 'arama tarama mesulü', 'bölge muhasebecisi', 'eyalet mesulü', 'eyalet muhacir mesulü', 'mütevelli grubu sohbet hocası', 'ser rehber' gibi pozisyonlarda görev aldığı belirlenen 85 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 20 Nisan da 23 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.