Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22 yıldır PKK kadrosunda bulunan ve YPG'nin Karaçok Dağı'ndaki genel karargâhında teröristlere eğitim verdiği belirlenen Merdali Süleymanov'un Rus ordusundan kaçtıktan sonra PKK'ya katıldığı ve Karaçok'ta öldürüldüğü tespit edildi.

PKK/YPG kampında teröristlere silah eğitimi veren teröristin, özellikle Rus menşeili silahlarla ilgili uzman olduğu, Rus ordusunda subay olarak görev yaparken, 22 yıl önce yasadışı yollardan geldiği Erbil üzerinden Kandil'e gittiği öğrenildi.

Teröristin Karaçok'ta öldürülmesi ise YPG tarafından gizlendi. Terör örgütü moral çöküntüsünü önlemek için teröristin ölümünü "trafik kazası" olarak duyurdu. ​

SABAH