Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakale Karakolu’na yapılan saldırıyı PYD/PKK’lı teröristlerin değil bölgede bulunan “yabancı teröristler”in gerçekleştirdiği tespit edildi. Saldırıda ayrıca ABD ve Fransa yapımı tanksavarların kullanıldığı belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine geçtiğimiz düzenlediği hava saldırılarının ardından sınır hattında başlatılan teyakkuz sürüyor. Operasyonun ertesi günü Suriye sınırında bulunan hudut karakollarına peşpeşe yapılan PYD/YPG saldırılarına, Türkiye misliyle karşılık verdi. Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı dolayısıyla verdiği karşılık terör örgütü tarafından uluslararası kamuoyuna “Türkiye’nin saldırgan hareketleri” olarak yansıtıldı.

SINIRDA NÖBET TUTUYORLAR

Üç gün süren gerilimden sonra PYD/YPG’nin ortağı ABD başkanlığındaki koalisyon güçlerinin askerleri Suriye sınırında nöbet tutmaya başladı. Hala ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’dan yaklaşık 300 askerin “olası bir çatışmaya imkan vermemek” gerekçesiyle sınır hattında nöbet tuttuğu belirtiliyor. Ayırca koalisyon güçlerinin bu tutumu, Türkiye’nin sınır ötesinden gelen terörist tehdide karşı olası operasyon planlarını engelleme girişimi olarak değerlendiriliyor.

YABANCI SAVAŞÇI ŞÜPHESİ

Sınırda süren bu gerilimde önemli bir iddia da gündeme geldi. PYD/YPG’nin Akçakale’deki hudut karakollarına yaptığı saldırıda “yabancı terörist”lerin yer aldığı şüphesi ortaya çıktı. Yerel kaynaklar, saldırının bölgede bugüne kadar görülmeyen yabancı unsurlar tarafından yapıldığının gözlendiğini belirtti.

ABD VE FRANSA TANKSAVARLARI

Yine karakola yapılan saldırıda kullanılan ve roket olduğu tespit edilen mühimmatın, saldırının yapıldığı bölgeden roketatarla yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Kaynaklar o mesafeden roket atılması için güdümlü tanksavar kullanılması gerektiği bilgisini verirken, bu tanksavarların da Fransızlara ait 2 km. menzilli Milan veya ABD’ye ait 3 km. menzilli TOW olabileceğinin değerlendirildiğini ifade ettiler. Saldırıya ilişkin bu ayrıntı ve hemen ardından uluslararası koalisyon güçlerinin Türkiye-Suriye sınırına nöbetçi asker yerleştirmesi, yapılan saldırıların, Türkiye’yi engelleme amaçlı kumpas olduğu değerlendirmelerini arttırmış durumda.

HER BİR ÖRGÜT ÜYESİ TANINIYOR

Halen TSK, hudut hattı boyunca YPG mevzilerini ve teröristleri sürekli izliyor. Neredeyse her teröristi tek tek tanıyan TSK, bölgedeki teröristlerin sayılarını, mevzilerini, silah, barınma alanları gibi her türlü bilgiye sahip. 27 Nisan günü PYD/YPG güçleri tarafından Şanlıurfa Akçakale’de hudut karakoluna gerçekleştirilen saldırıyı gerçekleştirenlerin kimlikleri ise henüz saptanamadı. Halen Fırat’ın doğusundan Irak sınırına uzanan sınır hattında çoğu emekli asker binlerce yabancı savaşçı olduğu biliniyor.

YENİ ŞAFAK