Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın gözünü çevirdiği Astana'daki Suriye zirvesinde masaya yatırılan güvenli bölgeler için taraflar anlaştı. Kazakistan Hayrat Abdurrahmanov, garantör ülkelerin Suriye'de güvenli bölgeler için imza atmayı kabul ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansı, gelişmeyi son dakika olarak dünyaya duyurdu.

Reuters ayrıca, Suriyeli muhalifleri temsil eden ekibin imza töreninde öfkeli bir şekilde bağırdığını ve töreni terk ettiğini bildiriyor.

Astana'daki yeni zirve Temmuz ayının ortasında düzenlenecek.

Türkiye ve Rusya aynı noktada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Soçi'de ağırlayan Rusya lideri Vladimir Putin, harita üzerinde Suriye'de silahların susacağı bölgeleri belirledi. Basın toplantısında kameraların karşısına geçen iki lider, ABD Başkanı Donald Trump'ın da yeni plana destek verdiğini duyurdu.

Erdoğan: Kabul edilirse yüzde 50 çözülür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya dönüşü yaptığı açıklamada, söz konusu adımın atılması halinde Suriye'deki sorunun yüzde 50 çözüleceğini söyledi:

"Suriye konusunda ABD ile Rusya arasında görüş farklılığı var mı yok mu bunu da görmek istedik. Malum, şu anda Suriye konusunda Astana’da görüşmeler var. Orada Amerika ilk defa -bu seviyede- Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı seviyesinde katılıyor. Daha önce bu seviyede katılmamışlardı. Bu arada yeni kavramlar da gelişti. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ifadesini kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Şimdi yeni bir kavram daha oturdu. 'Çatışmasızlık bölgesi' kavramı. Bu, İdlib merkezli bir alan; İdlib vilayetinin yanında Halep’in bir kısmı, Humus’un El Rastan bölgesi, Şam kırsalı, Deraa kırsalı ve Kuneytra kırsalı buna dahil. Temennimiz, dört bölgede çatışmasızlık adımının atılması. Bu sağlanırsa, Suriye’de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz."

Bir bölge Türkiye sınırında

Erdoğan ve Putin'in açıklamaları, bugün İngiliz gazetelerinin sayfalarında geniş yer buldu. İki lider arasında buzların eridiğini belirten Daily Telegraph gazetesi, ulaştığı bir taslağı yayımladı. Taslak belgeye göre, söz konusu güvenli bölgeler muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetinde, Humus kentinin kuzeyinde, Doğu Guta'da ve Suriye'nin güneyinde oluşturulacak.

Times: Türk, Rus ve İran orduları birlikte sahada olacak

The Times gazetesi ise, Rusya'nın dört bölgedeki güvenliği İran ve Türkiye ordularıyla birlikte sağlamayı önerdiğini yazdı. Gazeteye göre, halen planı kabul edilemez bulan muhalifler ülke çapında ateşkes istiyor.

Financial Times: ABD Astana'ya gözlemci gönderdi

ABD lideri Trump'ın Rus lider Putin'le güvenli bölgeleri konuştuğunu aktaran Financial Times ise, dün Soçi'de yapılan çağrı sonrası Amerikan yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones'u gözlemci olarak Astana'ya gönderdiği yazdı.

Türk basını: Soçi'de yeni sayfa

Erdoğan-Putin zirvesi Türkiye'de de beklendiği gibi manşetlerde. Gazeteler 'Çatışmasızlık mutabakatı', 'Harita üzerinde müzakere', 'İdlib'de çatışmasızlık mutabakatına varıldı', 'Soçi'de yeni sayfa', 'Çatışmasızlık bölgesi İdlib' başlıklarıyla gelişmeleri okurlarına aktardı.

Rusya lideri Putin, basın toplantısında ayrıca dört noktada silahların tamamen susmasıyla uçuşa yasak bölgelerin hayata geçebileceğini söylemişti.

Kremlin: Toprak bütünlüğünü sağlar

Putin'in sözcüsü Dmitriy Peskov, güvenli alanların ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayabileceğini söyledi. Rossiya 1 televizyon kanalına konuşan Peskov, "Bu daha başlangıç ancak konunun uzatılmasını isteyenler çok az. Bu alanların uygulanması Suriyenin toprak bütünlüğünün korunmasını sağlar ve ülkenin etki alanlarına bölünmesini önler" dedi.

Suriye'de Mart 2011'de gösteriler başladı ve ülke aylar içinde iç savaşa sürüklendi. Halihazırda ülke dörde bölünmüş halde. Güneyden Halep'e kadar olan hat Şam rejimi lideri Beşar Esad'ın kontrolünde. İdlib, güneydoğu ve güney sınırındaki bazı noktalar muhaliflerin elinde bulunuyor. Kuzeyde Cerablus-Azez hattı dışında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler var. Ülkenin doğusu ise büyük oranda terör örgütü DEAŞ'ın elinde.

İç savaşın yedinci yılına girdiği ülkede bugüne kadar yüzbinlerce insan yaşamını yitirdi, milyonlarca Suriyeli de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede milyonlarca Suriyeli sığınmacı bulunuyor.