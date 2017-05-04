Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 30 Ekim 2016’da tutuklanan eski HDP Batman Milletvekili ve kapatılan KJA Sözcüsü Ayla Akat Ata’nın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevinden getirilen Ata’nın yanı sıra, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, DBP Eş Genel Başkanvekili Gülcihan Şimşek, HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Leyla Birlik ve Dirayet Taşdemir katıldı. İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan Ata, hakkındaki iddiaları reddetti. Avukatları ise, Ata’nın tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Ata'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.