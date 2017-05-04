Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma  Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler  olduğunu söyledi.
 
Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran  Sağlam, şunları kaydetti:
 
"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme  görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum  desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal  destek tedavisine devam ediliyor."
 
Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin  yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye  Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.