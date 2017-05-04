Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın, terör soruşturması kapsamında yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliyesine karar verildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Ata ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ata'nın 4 yıl önce Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle hakkında 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın bu dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Ata'nın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Ata, savunmasında isnat edilen suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, Ata'nın adli kontrol hükümlerince tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 30 yıldan 95 yıla kadar hapis isteniyor.