Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesinde yaptıkları  uygulama kapsamında Eskişehir'den Muğla'ya giden özel bir turizm firmasına ait  otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan kimlik kontrolünde Ankara 2'nci Ağır Ceza  Mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a suikast girişimi davasından yargılan eski SAT (Sualtı Taarruz)  ekibinden Üsteğmen Ali Sarıbey'in eşi olduğu belirlenen A.S. gözaltına alındı.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne  teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazili Adliyesi'ne gönderilen  şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) verdiği ifadenin ardından  serbest bırakıldı.