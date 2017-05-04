Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesinde yaptıkları uygulama kapsamında Eskişehir'den Muğla'ya giden özel bir turizm firmasına ait otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan kimlik kontrolünde Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı verdiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasından yargılan eski SAT (Sualtı Taarruz) ekibinden Üsteğmen Ali Sarıbey'in eşi olduğu belirlenen A.S. gözaltına alındı.
Şüpheli jandarma ekipleri tarafından Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazili Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.