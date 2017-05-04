Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Macar rakibi Zsanett Nemeth'i yenerek şampiyon olan güreşçimiz Adar'ı bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı tebrik ettiği Adar'a, başarılarının devamı dileğinde bulundu.