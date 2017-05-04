Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Macar rakibi Zsanett Nemeth'i yenerek şampiyon olan güreşçimiz Adar'ı bu akşam telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğundan dolayı tebrik ettiği Adar'a, başarılarının devamı dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yasemin Adar'ı tebrik etti
04.05.2017 - 22:50 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 22:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasemin Adar'ı tebrik etti.
Etiketler : erdoğan tebrik,Yasemin Adar,
470433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470433.aspx
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