Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre Yabancı Gazeteciler Derneği (APES) tarafından organize edilen, Ankara, Gaziantep ve İstanbul'u kapsayan bir haftalık Türkiye gezisine katılan 10 BM muhabirini kabul eden Eker, kendisinin Kürt asıllı olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de bakanlık görevi dahil birçok görevde bulunduğunu söyledi.

Eker, Türkiye'de Kürtler ile Türklerin barış içinde bir arada yaşadığını vurgulayarak, Avrupa Birliği (AB), ABD ve birçok ülkenin terör örgüt olarak tanıdığı PKK gibi Suriye'de PKK'ya bağlı YPG'nin de uluslararası boyutta terör örgütü olarak tanınması gerektiğini kaydetti.

Terör örgütü PKK ile ilgili yabancı basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Eker, Ankara'dan Gaziantep'e geçecek, daha sonra Kilis'te mülteci kampını ziyaret edecek BM muhabirlerinin güneydoğudaki durumu yerinde görme fırsatı bulacağını bildirdi.

- Mülteci kampları gezilecek

BM gazetecileri, 5 Mayıs'ta Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ile görüşerek mülteci kamplarını gezecek. 5 Mayıs'ta İstanbul'a gidecek gazeteciler, kültürel gezilerle programı tamamlayacak ve 7 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılacak.

BM muhabirleri, Ankara'daki temasları kapsamında TBMM, Dışişleri Bakanlığı, AK Parti Genel Merkezi, Anadolu Ajansı (AA), TRT ve Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını da ziyaret etmişti.