Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duruşmayı saldırıda ölenlerin yakınları, yaralananlar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker ve Şenal Sarıhan ile HDP milletvekilleri Dilek Öcalan, İbrahim Ayhan ve Mahmut Toğrul'un yanı sıra bölge baro temsilcileri takip etti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve davaya müdahil olanların dinlenmesinin ardından dava Ankara'da tutuklu olan Yakub Şahin'in duruşmaya SEGBİS ile katılmasını sağlamak üzere 14 Temmuz’a ertelendi.