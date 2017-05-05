Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müessesemizde 25 yıla yakın zamandır görev yapan Yayın Koordinatörümüz Mustafa Bilim emekliye ayrıldı. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, hizmetlerinden dolayı Bilim’e plaket verdi. Eşi Aslıhan Ören ile birlikte yazı işlerini ziyaret eden Ören, Mustafa Bilim’e teşekkür etti. Veda pastasını Bilim ile birlikte kesen Ahmet Mücahid Ören, Türkiye gazetesinin İhlas Holding’in göz bebeği olduğunu, bu marka ve ismin çok uzun seneler kalacağını ifade etti. Mustafa Bilim de çeyrek asrı geride bıraktığı Türkiye gazetesinden güzel hatıralarla ayrıldığını söyledi.