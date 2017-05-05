Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet, 81 ilde yürüttüğü istihdam seferberliği ile yüzleri güldürdü. 4 aylık verilere göre; özel sektör ve devlet eliyle 1 milyon 3 bin kişiye iş kapısı açıldı. Yıl sonuna kadar 2 milyon hedefinin çok çok üzerine çıkılacağı ortaya çıktı. İstihdamda İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa başı çekerken; Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen programlara başvurularda da rekor kırıldı. Devlet Personel Başkanlığı da her gün yayımladığı işe alım ilanları ile kamunun istihdam seferberliğini gözler önüne serdi. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın 11 bin uzman erbaş ve 13 bin sözleşmeli erbaş alımı duyurusu dikkat çekti. Erbaş alımı için son başvuru tarihinin 1 Aralık olduğu açıklanırken, adayların başvuruların http://www.msb.gov.tr internet adresinden alınacağı belirtildi. Uzman erbaş alımı için gerekli koşulların bazıları şöyle:

- TC vatandaşı ve erkek olmak

-En az lise ve dengi okul mezunu olmak

-Askerliğini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak

- Askerden erbaş veya er olarak 3 Mart 2014'ten sonra terhis olmak

-1 Ocak 2017 itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak

- Askeri okullardan ilişiği kesilmemiş olmak

-Türk Silahlı Kuvvetleri'nde daha önce istihdam edilmemiş olmak.

2 BİN 500 POLİS ADAYI ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak. Ön başvurular, 'www.pa.edu. tr' internet sitesinden online yapılacak. Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

THY PİLOT YETİŞTİRECEK

Türk Hava Yolları (THY), pilot ihtiyacını karşılamak için Okan Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Anlaşmayla teorik eğitimlerini Türk sivil havacılık mevzuatı çerçevesinde Okan Üniversitesi'nde alacak tüm öğrenciler THY bünyesinde 2'nci pilot olarak çalışacak.

İSTİHDAM TAKVİMİ

Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 6 Mayıs.

Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 15 Mayıs.

Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs. Cumhuriyet Üniversitesi: 22 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

Uşak Üniversitesi: 38 akademik personel alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 19 akademik personel alacak.

Son başvuru 16 Mayıs. Kocaeli Üniversitesi: 1 avukat alacak. Son başvuru 16 Mayıs.

Türk-Alman Üniversitesi: 5 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.

Atatürk Üniversitesi: 29 akademik personel alacak. Son başvuru 17 Mayıs.

Bozok Üniversitesi: 13 akademik personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

Köprübaşı Belediyesi: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 18 Mayıs.

TÜBİTAK: Belirli süreli 15 proje personeli alacak. Son başvuru 19 Mayıs.

Jandarma Genel Komutanlığı: Sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 28 Mayıs.

Jandarma Genel Komutanlığı: 40 muvazzaf tabip subay ile ilk ve acil yardım teknikeri alacak. Son başvuru 2 Haziran.

Jandarma Genel Komutanlığı: 30 muvazzaf pilot adayı alacak. Son başvuru 2 Haziran.

Dokuz Eylül Üniversitesi: 1 naklen sivil savunma uzmanı alacak. Son başvuru 30 Haziran