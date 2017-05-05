Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 10 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP, 10 YSK üyesi hakkında 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeni ile soruşturma başlatılması talepli şikayette bulundu. Yargıtay üyeleri için Yargıtay'a, Danıştay üyeleri için ise Danıştay'a şikayette bulunuldu.
CHP'den YSK üyelerine suç duyurusu
05.05.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 11:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP, 10 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kaynak: DHA
Etiketler : CHP,Yüksek Seçim Kurulu,
470582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470582.aspx
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