Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 10 üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP, 10 YSK üyesi hakkında 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasında seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeni ile soruşturma başlatılması talepli şikayette bulundu. Yargıtay üyeleri için Yargıtay'a, Danıştay üyeleri için ise Danıştay'a şikayette bulunuldu.