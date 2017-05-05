Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'ndan CHP'nin kaybetmesinin ardından partide sular durulmuyor. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce referandumun kaybedilmesinin ardından kendinden beklenen çıkışı yaptı ve TBMM'de 13 milletvekiliyle birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

DERHAL OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPILMALI

İnce, düzenlediği basın toplantısında, "Derhal seçimli olağanüstü ve tüzüklü kurultay yapılmalı. Kurultayın adı Cumhurbaşkanlığı kurultayıdır. Televizyondan aday öğrenme dönemi kapanmıştır. Buna izin veremeyiz. " dedi.

İnce sözlerine şöyle devam etti;

"Delegelerden korkmamalıyız. Bu delegeler geçmişteki kurultayımızda sayın Genel Başkan'a 1000'e yakın oy vermiştir. Kim seçilirse seçilsin onun etrafında kenetlenmek zorundayız. Kimseyi kapının önüne koymaya hakkımız yoktur. Bir lider taşın arkasına saklanırsa, millet dağın arkasına saklanır. Ben aday değilim ama adayı ben belirlerim demek, seçim kazanamam demektir. Bu bile tek başına değişimin acil bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Olağan kurultay diyerek, 8 aya yayarak tartışmayı kapatmaya çalışmayın. CHP'nin yeni iddialara ihtiyacı vardır. Zamana yayarsanız, yöneten olmaktan çıkar, zamanın yönettiği kişi olursunuz. Toplayın olağanüstü kurultayı bu işi bitirin. Bazı renklerimizi daha kalın çizmeliyiz. "

KILIÇDAROĞLU'NA DİKTATÖR GÖNDERMESİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcısı ataması üzerinden diktatör göndermesi yapan İnce, "İstediğin zaman istediğin kişiyi genel başkan yardımcısı yapabiliryorken, Cumhurbaşkanı'nı istediğin kişiyi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksın diye eleştirme hakkı yok." ifadelerini kullandı