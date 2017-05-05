Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Akçakale ilçesinin sınır hattına yeni tanklar konuşlandırıldı. Son dönemlerde sınırın öteki tarafından roketli saldırıların artması üzerine sınır hattında yeni önlemler alındı. Kepçeler mevzi kazarken askerler ise güvenlik kuleleri inşa etti. Çalışmalar boyunca F-16’lar ise sınır hattında güvenliği sağladı.

Mevzilere 6 tank yerleştirildi



Tırlarla bölgeye getirilen tanklar, daha önceden kazılan mevzilere yerleştirildi. Sınır hattında kazılan mevzilere ilk etapta 6 tankın yerleştirildiği öğrenildi.