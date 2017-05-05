Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında bin 568 kişinin tutuklandığı, 31 kişinin ise gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar toplam 4 bin 249 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı kaydedildi.