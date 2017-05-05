Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Soruşturmalar kapsamında bin 568 kişinin tutuklandığı, 31 kişinin ise gözaltında olduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar toplam 4 bin 249 kişi hakkında adli işlemin yapıldığı kaydedildi.
Antalya'da FETÖ’den bin 568 kişi tutuklandı
05.05.2017 - 13:52 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 13:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bin 568 kişi tutuklandı, 4 bin 249 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler : Antalya,
470613 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470613.aspx
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