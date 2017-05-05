Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) ulaşan bir harici bellekte yer alan bilgilerin emniyet yetkilileri ile paylaşılmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Ankara'da yakalanan şüpheli sayısı 190'a ulaştı.

Yakalanan şüphelilerin ifade alma sürecinde operasyonu yapan birimleri de şaşırtan bir olay gerçekleşti.

Gözaltına alınan mahrem imamlardan bir kişinin savunmasını üstlenen avukat D.U, şüpheli davranışları nedeniyle kimlik bilgilerinin sorgulanması sonucunda ByLock kullanıcısı çıktı. Avukat D.U'yu savunmak için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelen avukat O.G. hakkında da sorgulama yapıldı. Yapılan incelemede avukat O.G'nin de ByLock programını kullanan örgüt üyesi olduğu tespit edildi. Bunun üzerine avukat O.G. de gözaltına alındı.