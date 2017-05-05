Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar, Kilis'e ulaştı.Çeşitli birliklerden gönderilen obüs yüklü tırlardan oluşan üç araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği sınırda konuşlanacakları öğrenildi.
Sınıra sevk edilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı
05.05.2017 - 14:55 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kilis'e ulaştı.
Etiketler : Sınıra sevk edilen askeri araçlar,kilis,
470627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/470627.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER