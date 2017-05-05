Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY'nin medyadaki yüzleri arasında yer alan Atalay Demirci, 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın sunduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katıldı. Yarışmada 3 oyla ilk turu gecen FETÖ üyesi Atalay Demirci, yarışmanın finaline kadar geldi. Aynı şekilde memur bir ailenin çocuğu olan 5 yaşındaki minik baterist Baha da finale kadar yükseldi. Halk oylamasına gidilen yarışma sonrasında Atalay Demirci 1’inci olurken, Baha Bayırlı ise 2’nciliği aldı.



Yarışmada aldığı birinciliğin ardından ekranlara hızlı bir giriş yapan Demirci, özel bir kanalda program sunmaya başladı. FETÖ tarafından bilinçli olarak medyaya yerleştirilen ve hızlı bir şekilde yükselmeye başlayan Demirci'nin, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından yapılan soruşturma kapsamında FETÖ’nün medya yüzü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanan Demirci, mahkemede FETÖ üyesi olduğunu itiraf etti. Demirci'nin yarışma finalinde FETÖ/PDY tarafından SMS atılarak birinci olmasının sağlandığı da ileri sürüldü. Aynı yarışmada 2’nci olan minik Baha Bayırlı’nın da FETÖ tarafından hakkının yenildiği ortaya çıktı.

"Atalay’dan alınsın Baha’ya verilsin"

Atalay Demirci’nin FETÖ itirafının ardından gazeteci Cengiz Semercioğlu, Hürriyet gazetesinde yaşananları köşe yazısına taşıyarak “Yetenek Sizsiniz Türkiye” birinciliğinin Demirci'den alınarak diğer finalist olan küçük baterist Baha'ya verilmesi gerektiğini yazdı. Tartışma konusu haline gelen birinciliğe Baha'nın ailesi ise son noktayı koydu. Bayırlı ailesi, "Baha’nın geleceği için hakkı yenilmişse 1’inciliği verilmesi iyi olur" dedi.

Hiçbir şeyin farkında olmayan Baha ise tek isteğinin Survivor'a gitmek olduğunu açıkladı.

Baha, Acun'a seslendi

Bayırlı ailesi evlerinin bir odasını tamamen müzik odası yaparak Baha’nın müzik eğitimi almasını sağlıyor. Bateri çalmaya devam eden Baha, “Derslerim çok iyi 3’üncü sınıfa geçtim. En büyük hayalim uçmak, hızlı koşmak ve Dominik’teki Survivor yarışmasına katılmak. Acun Abi, ben de Dominik Cumhuriyeti'ne gidip Survivor yarışmasına katılmak istiyorum. Orası nasıl bir yer görmek istiyorum. Bateri çalışmalarım çok iyi gidiyor toplam 4 yıldır çalışıyorum. Ben 2 yaşındayken küçük bir bateri aldılar çalmaya başladım daha sonra biraz büyüğünü aldılar şimdi çok büyük bir bateri setim var. Katıldığım yarışmada bana oy veren herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



Baha’nın babası Zekeriya Bayırlı, eski hayatlarına devam ettiklerini ifade ederek, “Baha normal çocukluğunu yaşıyor halen. Biz orta gelirli insanlarız, ben devlet memuru bir insanım. Biz eski yaşantımızı sürdürüyoruz. Burası küçük bir yer. Baha bateri çalmaya devam ediyor. Helen kendi istediği gibi çalıyor bir ders almıyor. Bu sene Baha’yı piyano derslerine gönderdik. Notaları ve sesleri daha iyi algılaması için. Piyano çalmaya da başladı. Yeteneği bu yönde olduğu için müziğe doğru yönlendiriyoruz. Elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



Atalay Demirci’nin FETÖ tarafından SMS oyları ile birinci olduğunu arkadaşlarından öğrendiklerini kaydeden Bayırlı, şöyle konuştu:



"Biz o dönem 2’nci olduk ve konu orada kapandı. Bizim isteğimiz dışında Baha bugün yine gündeme geldi. Hayırlısı neyse o olsun. Bizim pek bir çabamız da yok bu konu ile ilgili. İlk yarışmaya katıldığımızda final gibi bir hedefimiz yoktu. Baha televizyona çıksın ilerde kendini izleyeceği bir hatırası olsun istedik. O yüzde her yarışmaya gittiğimizde bir sonraki turu hedeflemedik. Ama Baha’nın kendi sevimliliği ve çabasıyla finale kadar geldik. 1’inci olsa farklı bir durumda da olabilirdik. Kısmet şimdilik böyleymiş."



Baha’nın annesi Duygu Bayırlı ise, çocuğunun geleceği için birinciliğin iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Oğlunun hakkının iade edilmesini isteyen anne Bayırlı, şunları söyledi:



“Arkadaşlarımızdan bu yönde bilgiler geldi biz de haberlere baktık ve gördük. Baha’ya 1’incilik verilmesi ile ilgili çok güzel tepkiler var bize. Daha önce de Baha’nın 1’inciliği hak ettiğini söylüyorlardı. O dönem için öyle bir şey düşünmedik. Baha 2’nci oldu ve kapandı olay. Bugün tekrar gündeme geldi. Bize bununla ilgili dönüş olursa Baha’ya 1’incilik verirlerse biz buna hayır demeyiz. Baha müzik yapmayı çok seviyor. Bizim bu isteğimiz sadece Baha’nın geleceği ve eğitim hayatı için. Zaten Baha’nın müzik kariyeri ve eğitimi için bir destek bekliyoruz. Çünkü Baha memur bir babanın, işçi bir annenin çocuğu. Baha’ya destek olmaya çalışıyoruz ama maddi imkanlarımız el verdiği kadar yapabiliyoruz.”