Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ ile ilgili mücadelemiz ülkemizde hukuk içerisinde devam ediyor. Yurt dışındaki faaliyetler konusunda da muhatap ülkelerle çalışmalarımız aynı şekilde sürüyor. Ben şuna eminim ki Moldova dost bir ülke olarak, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir örgütün, hiçbir faaliyetin arkasında bugüne kadar olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Buna eminiz ve bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." dedi. Başbakan Yıldırım ile Moldova Başbakanı Pavel Filip, başkent Kişinev'deki Devlet Konukevi'nde gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"15 Temmuz'dan sonra o işi yargıya havale ettik"



FETÖ ile mücadelenin yargının işi olduğunu kaydeden Yıldırım, "Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işi yargıya havale ettik. Bundan sonra iş yargının. Yargı hangi yönde, nasıl karar verirse o karar tecelli edecek. O bakımdan tahliyeler oluyor, tekrar gözaltılar oluyor. Suçluları tespit edip adalete teslim ettikten sonra bizim alanımız orada duruyor. Ondan sonra yargının alanı başlıyor ve yargı gereğini yapıyor. Tabii ki isimler üzerinden yorum yapmak yanlış olur." şeklinde konuştu.