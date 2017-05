Türkiye Gazetesi

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği memleketi Afyonkarahisar’da, Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Eroğlu, kente yapılan yatırımları anlattıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Eroğlu, bir gazetecinin Türkiye’deki barajlardaki doluluk oranları ve depreme dayanıklılığı konusundaki sorusuna yanıt verdi. Var olan mevcut barajlardaki doluluk oranlarını içme suyu, sulama ve enerji elde edilen barajlar üzerinden değerlendiren Bakan Eroğlu, değerlendirmesine önce içme suyu barajlarından başladı. Türkiye’de 90 tane içme suyu barajı olduğunu hatırlatan Bakan Eroğlu, “Barajlarımız sulama, içme suyu ve enerji maksatlı. Bir de çok maksatlı barajlar vardır. İçme suyu çok önemli şu an da Türkiye’de içme suyu temin ettiğimiz 90 tane büyük baraj var buralardaki doluluk oranı yüzde 52 ve gayet iyi her hangi bir problem yok. Gediz Havzasında bir su azlığı var, ama o da inşallah yağmur geliyor. Sulama maksatlı barajlarda ise şu an da 235 barajda hesap ettik. Her bir nehir havzasındaki durum belli, 4 Mayıs 2016-4 Mayıs 2017 arasındaki doluluk oranı yüzde 52.9 ve yine bir problem yok Allah’a şükür” diye konuştu.

“ENERJİ MAKSATLI 115 BARAJ VAR ŞU AN DA VE BUNLARDA DA DOLULUK ORANI YÜZDE 52 CİVARINDA”

Enerji elde edilen barajlarda da doluk oranlarının iyi olduğunu ve suyun iyi, akıllı yönetilmesi ile ilgili ayrıca geniş katılımlı bir toplantı yapacaklarını da dile getiren Bakan Eroğlu şunları söyledi:

“Enerji maksatlı barajlarda ise bütün havzalarda teker teker hesap ettik, esasen önümüzdeki haftalarda benim başkanlığımda Devlet Su İşleri (DSİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsü ile bir toplantı yapacağız. Toplantıda Türkiye’deki sulama barajları, sulama ihtiyacı ve herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Onu kontrol edeceğiz. Ayrıca enerji için tabi biz barajlardan elektrik üretiyoruz, bunun için sıkıntı var mı onu değerlendireceğiz. Enerji maksatlı 115 baraj var şu an da ve bunlarda da doluluk oranı yüzde 52 civarında.”

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ BARAJLARDAKİ SU DOLULUK ORANLARI

Bu seneki yağışlarda biz azalma olmasına rağmen Türkiye geneli ile birlikte özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde barajlardaki doluluk oranlarının iyi seviyelerde olduğunu anımsatan Bakan Eroğlu, “Büyükşehirlerdeki barajlardaki durum ise şöyle; İstanbul’da yüzde 86 dolu. Ankara’da yüzde 20 dolu ama bu yüzde 5 bile olsa o yılı kurtarıyor, çünkü çok büyük Çalıdere Havzası ayrıca Gerede suyu gelecek. İzmir’de yüzde 65 dolu. Bursa’da yüzde 64 dolu. Yani buralarda da sıkıntı yok. Bunun dışında yağış durumu ile ilgili olarak da özellikle 2017 yılı yağışlarında toplamda geçen yıla göre yani uzun dönem ortalamasına göre Türkiye’de bu seneki yağışlarda bir miktar azalma var. Yüzde 11 civarında bir azalma var ama bir sıkıntı yok çünkü barajlarımızda geçen sene doluydu bu senede yüzde 50’nin üzerinde her hangi bir sıkıntı yok. Zaten bir her bir havzanın, her bir şehrin durumunu, şehrin içme suyu durumunu, sulama ihtiyacını, sulanacak alanlarını önümüzdeki haftalarda ele alacağız” diye konuştu.

“DÜNYADA PEK ÇOK BARAJ YIKILMIŞTIR”

Son olarak meydana gelen depremlerin barajlara etkisi olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Eroğlu, depremlerin barajlara hiç hasar vermediğini ifade etti. Bakan Eroğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Bizde, barajlarda depremsellikle alakalı analizler yapılır. Özellikle yaklaşık 9 büyüklükteki depreme dayanacak şekilde barajın durumuna göre ve bunlar genelde fay hatları üzerinde inşa edilmez, fay hattına belli uzaklıkta ve baraj tipide deprem olacak bölgelerde ona göre seçilir. Bizim barajlarımızda depremlerden dolayı hiçbir hasar meydana gelmemiştir. Allah’a şükürler olsun bu da bizim için gerçekten durur vericidir. Dünyada pek çok baraj yıkılmıştır. Ama Türkiye’de yıkılan baraj yok Allah tabi afetlerden korusun diyorum. Çok büyük bir felaket olur orada onu bilemeyiz. Biz normal depremsellik hesapları yaparak barajlarımızı ona göre inşa ediyoruz.”